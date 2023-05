Imprudência no trânsito acaba em acidente envolvendo quatro veículos no Centro de Rondonópolis

O cruzamento de um sinal fechado no Centro de Rondonópolis acabou em um acidente envolvendo quatro veículos no início da tarde desta segunda-feira (29). Além de todo o prejuízo material, uma das vias teve que ficar fechada por alguns momentos, o que gerou transtorno para quem seguia pela região.

Segundo informações, o condutor da caminhonete seguia pela Ponce de Arruda e acabou cruzando o sinal vermelho e batendo em um Fiat Strada que seguia pela Rio Branco e acertando outros dois carros que estavam estacionados, um Honda Fit e um Renaut Duster.

A caminhonete ficou tombada na via.

Apesar dos estragos causados no veículo, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local. A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.