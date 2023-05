Inflação na Argentina sobe 8,4% e alcança 108,8% em um ano

A Argentina registrou alta de 8,4% nos preços ao consumidor em abril, levando a inflação dos últimos 12 meses a 108,8%, a maior registrada em mais de três décadas. No primeiro trimestre deste ano, o aumento de preços foi de 32%, informou esta sexta-feira o Indec (Instituto Nacional de Estatísticas). Durante o mês de abril, a rubrica que registou as maiores subidas de preços foi Vestuário e Calçado (+10,8%), seguida da Alimentação e Bebidas (10,1%) e da Restauração e Hotelaria (+9,9%).

O aumento da alimentação e bebidas teve o maior impacto em todas as regiões, principalmente os aumentos nos preços das carnes, legumes, lacticínios e pão.

Após a queda registrada em novembro do ano passado, quando a inflação ficou 1,4 ponto percentual abaixo do mês anterior, o índice não parou de crescer.

Em março a inflação havia sido de 7,7%, em fevereiro de 6,6% e em janeiro de 6,0%, detalhou o Indec.

Junto com o aumento da inflação, houve também uma forte desvalorização da moeda nos últimos meses.

O dólar foi cotado nesta sexta-feira a 238,50 pesos no mercado oficial, mas chegou a 474 pesos no mercado negro.

A inflação é o maior problema para o governo do presidente Alberto Fernández a cinco meses das eleições gerais, com um cenário político incerto na coalizão governista de centro-esquerda sem candidatos definidos.

“Tivemos um problema muito sério com a inflação em abril, uma corrida (taxa de câmbio) que levou o dólar de 460 pesos para 500 e poucos pesos”, disse Fernández à Radio10 na sexta-feira, antes da divulgação do índice.

“Aquele aumento funciona na cabeça dos argentinos como se fosse ter um gatilho e houvesse uma escalada de preços, aí o dólar cai e os preços não.” adicionado.

O índice de abril superou o projetado pelo Banco Central argentino na última sexta-feira, quando divulgou seu relatório mensal sobre as expectativas do mercado, que estimava a alta de preços no mês passado em 7,2%.

Nesse relatório que revela as expectativas dos principais consultores econômicos da Argentina, estimava-se que a inflação para todo o ano de 2023 chegaria a 126,4%.

A Argentina atravessa dificuldades em sua economia acentuadas pelo impacto de uma forte seca no setor agropecuário, provedor da maior fonte de divisas.

O Fundo Monetário Internacional previu que o país sul-americano atingirá um crescimento de 0,2% no Produto Interno Bruto em 2023.