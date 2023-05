Inscrições de candidaturas para Conselho Tutelar vão até dia 15

As inscrições para os interessados em integrar o Conselho Tutelar de Rondonópolis seguem abertas. O prazo para recebimento das candidaturas vai até o próximo dia 15.

O processo de escolha dos novos membros dos Conselhos Tutelares, para um mandato de quatro anos, visa preencher 10 vagas, sendo cinco para a região I (Centro) e outras cinco para a Região II (Vila Operária).

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Para o exercício da função, o conselheiro tutelar receberá o salário de R$ 4.044,12.

As inscrições estão sendo feitas das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica localizado no Núcleo dos Conselhos Municipais, na Av. Tiradentes, nº 1904, no centro da cidade.

O presidente da Comissão Especial do Processo de Eleição (CMDCA), Juvenildo de Souza, ressalta que o processo é composto por seis etapas. A primeira é o recebimento das inscrições até o próximo dia 15 para o registro das candidaturas, bem como a entrega de documentos pelos interessados em concorrer uma das 10 vagas abertas.

“Precisa apresentar documentação, certidões, passar por um processo de avaliação de prova objetiva, depois uma avaliação da prova psicológica, aí somente, depois disso, vai se habilitar para candidatar e pedir votos”, explicou Juvenildo.

Ele assinalou ainda que mais informações sobre o processo de escolha de novos conselheiros tutelares, que tomarão posse das vagas existentes em janeiro do próximo ano, podem ser obtidas pelo 3411-5028, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.