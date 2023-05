Integrantes de facções criminosas são alvos de ‘Megaoperação Conexão 15’ em MT

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (04) a Megaoperação Conexão 15 para cumprimento de 224 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, tendo como alvo integrantes de facções criminosas em todo estado de Mato Grosso.

A megaoperação integra o planejamento da Diretoria Geral de repressão à criminalidade no estado, por meio de uma investigação criteriosa e qualificada, aprimorando e ampliando a atuação no combate ao crime organizado, demonstrando a força do Estado perante as organizações criminosas que insistem em tentar tirar a tranquilidade da população mato-grossense.

Reunindo policiais de todas as Regionais do estado, a operação tem como foco o cumprimento de 104 mandados de prisão preventiva e 120 de busca e apreensão decretados com base em investigações da Polícia Civil, identificaram criminosos ligados a organizações criminosas envolvidas em diferentes crimes como tráfico de drogas, roubos, furtos, lesão corporal, tortura e homicídios.

Os mandados são cumpridos principalmente no interior do estado, em cidades das Regionais de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Nova Mutum, Juína Guarantã do Norte, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Vila Rica. Ao todo 524 policiais, entre investigadores, escrivães e delegados participam da megaoperação, sendo empregadas mais de 130 viaturas no cumprimento dos mandados.

Operação

Conexão 15 faz referência ao planejamento da Polícia Civil para cumprimento de mandados, especialmente de prisão, de forma simultânea contra alvos de investigações realizadas nas 15 Regionais do estado de Mato Grosso.

Os trabalhos da operação tiveram início na semana passada, ocasião em que foram cumpridos 95 mandados entre prisões e busca e apreensão, na regional de Juína, sendo cumpridos ordens judiciais nas cidades de Brasnorte, Juara, Nortelândia, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, inclusive, dentro do Sistema Penitenciário, além dos estados de Santa Catarina e Minas Gerais.