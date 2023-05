Intenção de Consumo das famílias cuiabanas aumenta pelo quarto mês consecutivo

A capital mato-grossense apresentou crescimento de 3,78% na Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em maio sobre o mês anterior, acumulando 85,2 pontos. O crescimento do índice, observado desde o mês de fevereiro pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), também está 10,22% maior no comparativo com maio do ano passado, quando pontuava 77,3 pontos.

Os dados levantados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que, dentre os subíndices analisados na pesquisa, apenas o Emprego Atual obteve queda de -3,4% no mês. Já o componente que acompanha a Perspectiva de Consumo apresentou variação positiva de 10,8%, acompanhado do Nível de Consumo Atual (9,9%), Momento para Duráveis (9,4%) e Compra a prazo/Acesso ao crédito (8%).

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destaca que, apesar da queda mensal e isolada do componente que monitora a situação atual do emprego, o índice ainda é maior do que o registrado em maio do ano passado. “Até março de 2023, o comércio e serviços acumulam saldo de empregos de 10.601 no estado, o que pode colaborar em grande medida para a superação de períodos de baixa para o mercado de trabalho”.

Além disso, há uma expectativa de melhora profissional nos próximos meses para 49,5% dos entrevistados na pesquisa, concomitante à renda familiar, que para 43,9% dos respondentes, está melhor do que no mesmo período do ano passado.

Ainda conforme análise do IPF-MT, o índice geral divulgado na pesquisa de maio consolida as tendências de aumento de consumo e a facilidade de acesso ao crédito para compras a prazo, mesmo com a permanência da taxa de juros Selic em 13,75%, considerada alta.

Wenceslau Júnior acrescenta, ainda, que a elevação observada a partir de fevereiro é positiva. “Essa inclinação para cima – na intenção de consumo – também reforça uma tendência de aumento no consumo das famílias para o estado, o que é muito importante para aquecer a economia e gerar crescimento em diversos setores”.