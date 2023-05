Intenções de confinamento em Mato Grosso recuam 31,88% ante 2022

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou o primeiro levantamento das intenções de confinamento em 2023 de Mato Grosso. Os dados da pesquisa apontaram que o estado deve confinar 31,88% a menos de bovinos neste ano, no comparativo consolidado de 2022, quando 704.263 cabeças foram terminadas no cocho. A expectativa é que este ano, sejam confinados cerca de 479,77 mil animais.

Segundo a pesquisa, ao se comparar com a primeira projeção, divulgada em abril do ano passado, há uma queda de 9,46%. O volume previsto era de 529.910 animais, no mesmo período.

O estudo contou com a participação de 96 confinadores do estado. Dentre eles, identificaram que 61,05% dos informantes pretendem confinar. E 32,63% disseram que não vão confinar, já 6,32% ainda não se decidiu.

O preço do boi gordo continua sendo o principal fator de preocupação entre os pecuaristas. E isso porque, a arroba do boi saiu das máximas cotações e está cada vez mais baixa.

Valor da arroba

Em abril de 2022, o produtor recebia uma média de R$ 291,93 por arroba vendida e no mesmo período deste ano passou a receber R $246,05 por arroba. Uma desvalorização de R$ 45,88 por arroba.

Preço dos insumos também impactam na lucratividade

Ao todo 14,84% dos entrevistados apontaram baixa lucratividade, em reflexo do alto custo de produção, e 14,29% indicaram o preço dos insumos.

Vale ressaltar que as cotações do milho e do farelo de soja, usados na nutrição animal, têm passado por uma forte pressão baixa nos preços. Os preços do milho e do farelo de soja, por exemplo, já reduziram -28,66% e -25,15%, em abril de 2023 ante abril de 2022, respectivamente.

Alguns confinadores aproveitaram a onda de baixa nos preços dos animais de reposição e adiantaram a compra dos rebanhos a serem confinados. Assim, garantiram um estoque de animais com preço baixo, considerando a importância do custo com aquisição de animais.