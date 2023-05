Investigada por exploração sexual de crianças e adolescentes é presa em MT

Uma mulher foragida da Justiça do Maranhão por envolvimento em crime de exploração sexual infantil teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, após levantamentos do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica/Confresa.

A suspeita de 19 anos, investigada pelo crime de exploração sexual de crianças e adolescentes no município de São Luís (MA), foi localizada em uma casa de prostituição no distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia.

A prisão da foragida foi resultado do compartilhamento de informações do Núcleo de Inteligência de Confresa e da Polícia Civil do Maranhão, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a Polícia Militar do Distrito de Espigão do Leste, São Félix do Araguaia.

Com base nas informações, as equipes policiais iniciaram as buscas pela foragida, que teve o mandado de prisão cumprido A custodiada foi encaminhada à Delegacia de Porto Alegre do Norte, sendo posteriormente colocada à disposição da justiça, e aguarda ser recambiada para o estado do Maranhão.