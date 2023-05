Investimento moderniza exame nas unidades de coleta de sangue em MT

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 390 mil na compra de um hemoglobinometro para o MT Hemocentro e Unidades de Coleta e Transfusão (UCTs) de Mato Grosso. O novo equipamento moderniza o exame de hemoglobina e propicia um método não invasivo para os doadores do banco de sangue, que antes precisavam perfurar o dedo com agulha para o teste.

“Com esse novo equipamento, vamos melhorar nossas coletas de sangue e, consequentemente, auxiliar no objetivo do MT Hemocentro, que é salvar vidas”, diz o secretário adjunto de Unidades Especializadas, Luiz Antônio Ferreira,

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla, conta que um dos maiores entraves na doação de sangue era o antigo teste, que exigia que fosse furado o dedo. “Além de não sentirem mais dor, os doadores terão mais agilidade e segurança no atendimento com um equipamento mais moderno que afere a hemoglobina de modo digital. Dessa forma, tornamos o atendimento mais humanizado, indo ao encontro aos preceitos do SUS”, afirma.

O equipamento digital é utilizado para fazer a triagem hematológica do doador com o objetivo de saber se ele tem a quantidade suficiente de hemoglobina no sangue para fazer a doação. A nova tecnologia emite um sinal óptico que afere os batimentos cardíacos por minuto e verifica a contagem da hemoglobina no dedo do doador, sem o uso de agulha.

Gian Carla explica que o hemoglobinometro proporciona conforto e sustentabilidade, pois o método também contribui com a diminuição de geração de resíduo infectante e perfurocortante. “Os doadores terão mais conforto e ainda vamos colaborar com o meio ambiente ao diminuir a produção de resíduos”, ressalta a gestora.

O hemoglobinometro é utilizado pelo MT Hemocentro e unidades móveis, como ônibus, caminhão e carreta do banco de sangue. A distribuição para as 14 UCTs iniciou nesta semana.

As UCTs estão localizadas nos municípios de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Porto Alegre do Norte, Tangará da Serra, Juína, Colíder, Cáceres, Mirassol d’Oeste, Rondonópolis, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso e Juara.