IPVA ainda pode ser parcelado em até oito vezes sem juros

O Governo de Mato Grosso disponibilizou o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 parcelado em até oito vezes sem juros. Ainda há possibilidade de desconto nessa modalidade, entre 10% ou 5%, de acordo com a quantidade de parcelas. O contribuinte que optar por quitar o tributo à vista tem também um desconto de 15%.

Os proprietários de veículos mato-grossenses têm até o dia 31 de maio para realizar o recolhimento do IPVA, tanto para pagamento em cota única quanto para parcelamento.

O desconto é aplicado conforme o número de parcelas escolhidas pelo motorista, sendo: 10% para pagamento em duas parcelas e 5% para três parcelas. Ainda é possível parcelar em até oito vezes sem acréscimo de juros, porém, sem desconto.

O Governo também triplicou o desconto para o motorista que opta por pagar o montante em uma única parcela, agora com 15% de desconto. Anteriormente o desconto concedido era de 5% ou de 3%, conforme a data de pagamento.

Vale destacar que os descontos concedidos são cumulativos com o abatimento do Programa Nota MT, onde os pontos acumulados são convertidos em desconto no IPVA. Para garantir o direito, o motorista inscrito no programa deve resgatar os pontos em até dois dias antes de gerar a guia de pagamento do imposto.

Conforme a Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), os parcelamentos ocorrem de acordo com a legislação vigente, que determina que a última parcela deve ser quitada até dezembro de 2023 e que ela seja de no mínimo, o equivalente a uma UPF/MT.

O parcelamento do imposto pode ser realizado no site da Sefaz, clicando no banner “IPVA 2023” e selecionando a opção “Pague seu IPVA”.