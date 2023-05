Irmãs que desapareceram após deixar carta aos pais saíram de casa por vontade própria, diz polícia

As irmãs Poliana e Daniele Moreno de Lima, que estavam desaparecidas do litoral paulista desde o dia 2 de maio e foram encontradas na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, na tarde de sábado (13), deixaram a casa em que viviam com os pais por vontade própria.

Quando sumiram, Poliana, de 19 anos, e Daniele, de 22, deixaram uma carta aos pais em que pedem desculpa pelo desgosto que teriam dado a eles. “Perdão por sermos covardes e sairmos”, dizia o bilhete.

Os pais das jovens haviam descoberto, na noite anterior ao sumiço, que ambas tinham namorado. Havia a suspeita de que o desaparecimento das meninas poderia ter relação com mensagens que já estavam apagadas ou arquivadas. O pai chegou a encontrar imagens de um homem nu no celular de uma das filhas.

A polícia passou a investigar o caso e fez buscas, até encontrar as irmãs no interior do estado neste fim de semana.