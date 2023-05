Jaciara | Autor de agressão, estupro e roubo é preso em flagrante

Um homem suspeito dos crimes de estupro seguido de roubo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no final da tarde de quinta-feira (11.05), em ação rápida realizada pelos policiais do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher da Delegacia de Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá).

As diligências que resultaram na prisão do suspeito iniciaram no final da tarde de quinta-feira (11), após a vítima de lesão corporal e estupro, procurar a Delegacia de Jaciara para comunicar os fatos.

Segundo informações, a vítima estava em um bar quando foi abordada pelo suspeito que de forma insistente tentava levá-la para outro local no intuito de manterem relações sexuais. Diante da negativa da vítima, o autor passou a agredi-la e arrastá-la até sua casa, onde além de continuar as agressões, manteve relações sexuais com ela de forma violenta e sem consentimento.

A vítima chegou à delegacia de polícia em estado de choque e com marcas características de lesões de defesa. Com base nas informações passadas, os policiais do Núcleo de Defesa da Mulher da Delegacia de Jaciara iniciaram as diligências, conseguindo identificar e prender em flagrante o autor do crime.

Ele foi conduzido à Delegacia de Jaciara onde após ser interrogado pela delegada Ana Paula Marien Pereira foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e roubo, uma vez que foi flagrado em posse do relógio da vítima, sendo representando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O delegado titular da Delegacia de Jacira, José Ramon Leite, destacou a atuação dos policiais envolvidos, que além do atendimento humanizado à vítima do crime cruel, rapidamente mobilizou equipes que foram exitosas na captura e condução do responsável. “A equipe ficou empenhada em busca da celeridade dos trabalhos investigativos e a repressão qualificada desse grave crime, que tanto aterrorizou a vítima”, disse o delegado.