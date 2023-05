Jaciara | Homem com passagens criminais em 5 Estados é preso após invadir e furtar casa

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir e furtar uma casa no bairro Jardim Aurora, em Jaciara (MT). O indivíduo foi preso em uma residência no bairro Jardim Leblon, na noite deste domingo (7), e deve responder pelos crimes de furto, posse irregular de arma de fogo, desobediência a decisão judicial e ocorrências atípicas. Ele possui passagens criminais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Goiás e estava com uma tornozeleira eletrônica desligada.

Os policiais apreenderam R$ 1.061, em espécie, as chaves da residência da vítima e o boné usado no dia do furto. Também foram apreendidos uma arma de fogo e várias joias.

O CRIME

A PM recebeu informações do furto ocorrido no sábado (06/05/2023) por volta das 14h30 no bairro Jardim Aurora, onde a vítima relatou que furtaram R$ 1.230, várias joias e as chaves da residência.

A vítima disse ainda que tinha imagens do suspeito entrando na casa. As imagens foram repassadas para os policiais e ajudaram na investigação.

Através de uma denúncia anônima os policiais conseguiram chegar até o suspeito. Ele estava em frente uma casa no bairro Jardim Leblon.

O suspeito confessou o crime de furto na residência. Os materiais foram apreendidos.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jaciara para providências cabíveis.