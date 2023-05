Jaciara realiza processo seletivo para vagas de conselheiro tutelar

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), abriu as inscrições ao processo seletivo para cinco (5) vagas de membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar, para atuar nos próximos quatro anos em Jaciara, de acordo com o Edital nº 001/2023.

As inscrições iniciaram no dia 10 de abril e vão até o dia 10 de maio (quarta-feira), no horário de atendimento ao público 7h às 11h, e das 13h às 17h na sede da Assistência Social, localizada na Rua Jurucê, no Centro da cidade.

Para o processo seletivo que terá seis etapas de avaliação, o candidato ou candidata deverá atender os requisitos especificados no edital, conforme os itens 1.1.3 (Do Processo de Escolha) e 1.2 (Inscrição/Entrega de documentos).

Haverá aplicação de provas de conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, além de língua portuguesa e informática básica aos candidatos habilitados (de caráter eliminatório). A prova objetiva será aplicada no dia 07 de julho, das 8h às 11h, na Escola Municipal Maria Delmondes, situada na Rua Jurucê, Centro.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no telefone (66) 3461- 4761.