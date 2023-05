Jardineiro contratado há 15 dias mata patroa esganada em banheiro

Eliane Rodrigues Mendes, de 58 anos, foi encontrada morta enrolada em um tapete dentro do banheiro da casa para onde contratou um jardineiro, a fim de cuidar das plantas do seu imóvel não habitado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (8), em Santa Rita, após o criminoso, contratado havia menos de 15 dias, ter arrombado a casa da vítima e a agredido dentro do quarto. Em seguida, ela foi levada ao banheiro, amarrada e esganada dentro do cômodo.

Após ter cometido o assassinato, o caseiro invadiu o imóvel onde a vítima morava com o marido para roubar itens de valor e deparou com o esposo de Eliane. Na ocasião, ele discutiu com o homem e fugiu em uma moto roubada.

Motivo do crime

Segundo familiares, o criminoso teria passagens pela polícia e estava em liberdade condicional havia pouco mais de um mês. Ele foi indicado por conhecidos para trabalhar com Eliane e cuidar das plantas do imóvel.

Além disso, a mulher guardava dinheiro em espécie no local, o que aumentou a justificativa do crime para a família de Eliane. Ainda de acordo com os familiares, Eliane teria morrido da mesma maneira que o filho, há 20 anos.

Confissão do crime

De acordo com informações da Record TV Rio, após familiares divulgarem a foto do caseiro nas redes sociais, o homem foi reconhecido por um policial militar reformado, que acionou a corporação e prendeu o suspeito.

O jardineiro foi encaminhado para a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) e confessou o assassinato.