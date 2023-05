Jogos Escolares Estudantis já têm vencedores no handebol em Rondonópolis

Nessa quinta-feira (18), os Jogos Escolares Estudantis tiveram a definição dos campeões na modalidade handebol dos times masculinos. Na categoria A, que compreende alunos de 15 a 17 anos, triunfaram os alunos do Colégio Master Khalil. Na categoria B, que conta com estudantes de 12 a 14 anos, o Master Khalil repetiu o feito e as equipes dessa escola vão ocupar o primeiro lugar no pódio.

Medalhas exibidas no peito e troféus levantados nas mãos. Com esses prêmios, os vencedores vão poder comemorar a conquista, além de contar com todos os benefícios que a prática esportiva traz à sua vida, conforme salienta a secretária de Esporte e Lazer, Susan Meire Morette Binha: “O esporte é muito importante. Então, desde o momento em que a criança entra na creche, ela já começa a trabalhar a psicomotricidade e a locomoção. Também trabalha a coordenação motora, a lateralidade e outras possibilidades com o corpo, iniciando o aprendizado das modalidades esportivas, porque, com exercícios educativos, que desenvolvem essas habilidades, elas treinam fundamentos para alguns jogos. Dessa forma, iniciam as aptidões para o esporte, que é ferramenta primordial para a criança ter bom reflexo, rapidez de raciocínio, coordenação motora eficaz ao escrever e desenhar e raciocínio ágil tanto nas quadras quanto na sala de aula”.

Agora, todos os times vitoriosos na cidade vão disputar a fase regional com os que sagraram-se campeões nos outros municípios da Região Sul, entre os dias 08 e 13 de junho, em Alto Araguaia. Já a estadual ocorre em Água Boa, entre 21 e 27 de julho, para a categoria A, e em Lucas do Rio Verde, de 01 a 07 de julho, para a categoria B.

Susan ainda comemora a presença de pais e amigos nos estádios durante as competições. “Estamos muito felizes, porque esses eventos esportivos criam uma comunhão da escola com a família que vai assistir e prestigiar seus filhos. Nossas quadras estão lotadas de alunos e de pais”, comenta ela, que ressalta, ainda, os estímulos positivos dados pelos colégios municipais :“A Rede Pública de Ensino faz questão de incentivar os alunos a apreciarem a educação física, pensando sempre que essa prática vai fazer deles um ser humano completo, atuando na mente e no corpo desses que serão nossos adultos amanhã ”.