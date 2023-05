Jogos Regionais | Cáceres é campeã em sete disputas de títulos

As equipes de Cáceres, sede dos Jogos Regionais do Oeste, foram os principais campeãs com sete títulos, quatro nos Jogos Estudantis e três nos Jogos Escolares. Eles ganharam nas modalidades na categoria A, com atletas de 15 a 17 anos, dos Jogos Estudantis no handebol masculino e feminino, futsal masculino e voleibol feminino.

Os cacerenses ainda foram campeões na categoria B, com atletas de 12 a 14 anos, dos Jogos Escolares, também no handebol, masculino e feminino (Colégio Anália Franco – CEAF), e com a Escola Adventista no voleibol masculino. Ambos os jogos (Estudantis e Escolares) são organizados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e foram encerrados na quarta-feira (10.05) na cidade. Cerca de 750 atletas das duas categorias participaram dos jogos.

O secretário Jefferson Carvalho Neves afirma que o Governo do Mato Grosso investe no esporte como política pública de incentivo ao desenvolvimento e qualidade de vida dos adolescentes e jovens. “O Governo oferece incentivo, apoio e recursos financeiros em programas do desporto escolar, como nos Jogos Regionais, para complementar a formação integral da nossos adolescentes e jovens e auxiliar na qualidade de vida deles”, diz.

O atleta Thiago Gonçalves Oliveira Reis, 15 anos, ponta e capitão do município de Rio Branco, campeão nos Jogos Estudantis no voleibol masculino, categoria A, destacou o apoio coletivo do grupo. “Quero agradecer ao professor e técnico Guto Araújo que tem nos apoiado nesse esporte e foi muito bom a união para a gente ganhar esse título”, disse. Na final, Rio Branco ganhou de 3 a 0 do município de Araputanga, após terem enfrentado Cáceres, Mirassol D’ Oeste e Várzea Grande.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, atribui o desempenho da cidade nos jogos à priorização ao esporte dado ao município. Outro incentivo são novas praças esportivas, como o Centro de Iniciação ao Esporte (CEI), um dos locais dos jogos, inaugurado em abril pela ministra do Esporte, Ana Moser, em parceria com prefeitura.

“Quero agradecer ao secretário Jefferson por acreditar e investir no esporte, assim como fizemos aqui em Cáceres. E esse é o resultado”, avaliou a prefeita. “Parabéns ao superintendente Marcelo Cruz e sua equipe, que deram todo apoio, agradeço a Polícia Militar. Os jogos superaram nossa expectativa e vamos dar todo apoio para os que forem representar Cáceres na etapa estadual”, completou.

Campeões dos Jogos Regionais de Cáceres

Jogos Estudantis – CATEGORIA A, 15 a 17 anos

BASQUETE MASCULINO

1º LUGAR – MIRASSOL D’ OESTE

2º LUGAR – CÁCERES

HANDEBOL MASCULINO

1º LUGAR – CÁCERES

2º LUGAR – POCONÉ

3º LUGAR – LAMBARI D’OESTE

HANDEBOL FEMININO

1º LUGAR – CÁCERES

2º LUGAR – VÁRZEA GRANDE

3º LUGAR – POCONÉ

FUTSAL MASCULINO

1º LUGAR – CÁCERES

2º LUGAR – SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS

3º LUGAR – ARAPUTANGA

FUTSAL FEMININO

1º LUGAR – VÁRZEA GRANDE

2º LUGAR – CÁCERES

3º LUGAR – NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

VOLEIBOL MASCULINO

1º LUGAR – RIO BRANCO

2º LUGAR – ARAPUTANGA

3º LUGAR – VÁRZEA GRANDE

VOLEIBOL FEMININO

1º LUGAR – CÁCERES

2º LUGAR – VÁRZEA GRANDE

3º LUGAR – MIRASSOL D’OESTE

Jogos Escolares – CATEGORIA B, 12 a 14 anos

BASQUETEBOL MASCULINO

1º LUGAR – E.E. ARLETE MARIA – VÁRZEA GRANDE

2º LUGAR – E.E. UNIÃO E FORÇA – CÁCERES

3º LUGAR – E.E. JOÃO SATO – ARAPUTANGA

HANDEBOL MASCULINO

1º LUGAR – COLÉGIO ANÁLIA FRANCO – CEAF – CÁCERES

2º LUGAR – E.E. JAIME V. DE CAMPOS JR – VÁRZEA GRANDE

HANDEBOL FEMININO

1º LUGAR – COLÉGIO ANÁLIA FRANCO – CEAF – CÁCERES

2º LUGAR – COLÉGIO MÉRITOS – POCONÉ

3º LUGAR – SESI ESCOLA – VÁRZEA GRANDE

FUTSAL MASCULINO

1º LUGAR – E.M. FELICIANO GALDINO – NOSSA Sra DO LIVRAMENTO

2º LUGAR – E.E. PADRE JOSÉ ANCHIETA – MIRASSOL D’OESTE

3º LUGAR – COLÉGIO ADVENTISTA – VÁRZEA GRANDE

FUTSAL FEMININO

1º LUGAR – E.E. MANOEL GOMES – VÁRZEA GRANDE

2º LUGAR – E.E. JOÃO SATO – ARAPUTANGA

3º LUGAR – E.E. MILITAR TIRADENTES – CÁCERES

VOLEIBOL MASCULINO

1º LUGAR – COLÉGIO ADVENTISTA – CÁCERES

2º LUGAR – E.E. 12 DE OUTUBRO – MIRASSOL D’ OESTE

3º LUGAR – E.E. PADRE JOSÉ ANCHIETA – LAMBARI D’OESTE

VOLEIBOL FEMININO

1º LUGAR – E.E. 12 DE OUTUBRO – MIRASSOL D’ OESTE

2º LUGAR – COLÉGIO ADVENTISTA – CÁCERES

3º LUGAR – E.E. ARLETE MARIA – VÁRZEA GRANDE