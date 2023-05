Jornalista é encontrado morto em apartamento

O jornalista Nilo Diogo de Melo Neto foi encontrado morto, na madrugada deste sábado (20), em um apartamento na zona sul de Manaus (AM). A informação foi confirmada em nota pelo Governo do Amazonas, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

“O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, a morte do jornalista Nilo Diogo de Melo Neto, assessor do Fundo de Promoção Social (FPS), que faleceu no início da manhã deste sábado (20). O jornalista foi encontrado sem vida, em um apartamento, na zona sul de Manaus, e a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) investiga o caso. Equipes do Fundo de Promoção Social estão dando assistência à família. Neste momento de tristeza, o Governo do Amazonas se solidariza com família e amigos e agradece ao jornalista por toda contribuição e dedicação ao trabalho realizado na assessoria do FPS nos últimos anos”, disse o comunicado.

Nilo chegou a compartilhar, em suas redes sociais, que estava em um bar, acompanhado de um amigo. O post foi publicado por volta da meia-noite.

Atualmente, o jornalista trabalhava como assessor do Governo do Amazonas, no Fundo de Promoção Social (FPS), e na escola de samba Aparecida, que também lamentou a morte:

“É com profundo pesar que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida informa o falecimento do nosso querido amigo, torcedor apaixonado e assessor de comunicação, Nilo Diogo. A partida repentina de Nilo é uma perda imensurável na vida de todos que conheciam o ser iluminado e cheio de alegria, que contagiava todos a sua volta. Apaixonado pela Aparecida, sempre estava disposto a ajudar nossa escola, e somos gratos por ter feito parte da história dele, assim como ele deixou sua marca dentro da nossa agremiação. Neste momento de perda, nos solidarizamos com a família, amigos e pessoas que conheceram o grande profissional e humano que foi Nilo”, homenageou.