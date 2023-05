Jovem é vítima de tentativa de estupro, consegue fugir de agressor e pede ajuda

Um homem de 45 anos foi preso pela PM na noite desta segunda-feira (29) suspeito por tentativa de estupro, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, na região central do município de Poconé-MT.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 21 anos, afirmou que foi abordada pelo suspeito. Segundo a jovem, o homem estava armado e com uma bandana preta sobre o rosto. Ela afirmou que ele tentou levá-la para uma terreno baldio e forçou sexo com a vítima.

Em certo momento, a mulher conseguiu correr do agressor e pedir ajuda. Aos militares, a vítima relatou que o homem estava de mochila e com uma blusa de frio azul.

As equipes saíram em buscas do suspeito, que foi localizado próximo a um matagal. O homem tentou fugir da abordagem, mas foi detido.

Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38, seis preservativos, uma mochila preta, uma blusa de frio e uma bandana.

Os militares identificaram que, em novembro de 2020, o homem já havia sido preso pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e tentativa de estupro. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.