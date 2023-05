Jovem sofre queda de 12 metros na ponte da Vila Cardoso e é encaminhado para o Hospital Regional

Um jovem de 24 anos teve que ser encaminhado para o Hospital Regional após cair de uma ponte de 12 metros de altura. A queda aconteceu na avenida Marechal Dutra, no bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da vítima, por volta das 12h ele estava caminhando sobre a ponte do bairro e parou para olhar a paisagem, quando se sentiu mal e caiu.

Devido ao impacto da queda, o jovem não conseguiu pedir socorro. Somente no fim da tarde, por volta das 17h, ele conseguiu gritar e chamar a atenção de populares.

As equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local. Foram mobilizadas duas viaturas do Corpo de Bombeiros e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima reclamava de várias dores pelo corpo e foi encaminhada pelo Samu para o Hospital Regional.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também esteve presente na ocorrência e auxiliou o resgate.