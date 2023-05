Jovem tenta matar irmã e cunhado com faca de cozinha e acaba preso pela PM

Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (12) após tentar matar a irmã, 28 anos, e o cunhado, 45 anos. As tentativas de homicídio aconteceram em uma borracharia no Jardim Oliveira, em Rondonópolis-MT. O rapaz usou uma faca de cozinha para ferir as vítimas, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito é usuário de drogas e nesta sexta-feira foi visitar a irmã, quem ele não via há muito tempo. Eles estavam em um cômodo da borracharia conversando quando o marido da vítima ouviu os gritos e foi correndo ver o que estava acontecendo, momento em que encontrou a esposa ferida.

Para proteger a mulher, o homem entrou em luta corporal com o suspeito e também foi esfaqueado, sofrendo um corte na parte inferior do maxilar. Depois disso o rapaz fugiu.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhada à uma unidade de saúde. A mulher apresentava duas perfurações, uma no tórax e outra no pescoço, já o marido, na região do rosto.

Assim que foi acionada, a Polícia Militar iniciou rondas na região central da cidade e localizou o suspeito nas proximidades da Praça dos Carreiros. O suspeito foi detido com a faca usada no crime e disse à equipe policial que tinha intenção de matar a irmã e prometeu ‘terminar o serviço’ assim que for solto pela Justiça.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.