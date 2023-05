Jovens matam mulher para vender os olhos dela por cerca de R$450

Dois jovens foram presos por suspeitas de serem os responsáveis pela morte de uma mulher, para que pudessem vender os olhos, por cerca de R$450, em Caracas, na Venezuela.

O corpo mutilado de Duibraska Andreína Rivas Romero, de 31 anos, foi encontrado no rio Motatán, em 23 de maio, relatou a Jam Press.

No dia anterior, José Gregorio Hernández Vargas, de 19 anos, teria convidado a mulher para um passeio no rio. Juntos, os amigos pararam na casa de Kleiver Omar Linares Rondón, de 21 anos, antes de seguirem viagem.

No local, o trio teria entrado em conflito, que culminou com a morte de Romero. De acordo com a publicação, a mulher foi atacada com uma faca, sendo que Vargas, que estudava medicina, teria removido os seus olhos, para os vender por cerca de 450 reais. O jovem necessitava do dinheiro para, supostamente, sair do país.

Os suspeitos teriam, depois, atirado o corpo da vítima e arma do crime ao rio.

Para evitar ser descoberta, a dupla regressou a casa da mulher para dar os seus pertences à família, assegurando não ter conhecimento do seu paradeiro.

Os jovens foram presos depois de o corpo de Romero ter sido descoberto.

A investigação está em curso.