Kadu Fernandes, ex-jogador do Vasco, morre aos 28 anos em acidente de carro

O jogador de futebol Carlos Eduardo Fernandes, de 28 anos, morreu em um acidente de carro na avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta segunda-feira (22). O atleta foi formado nas categorias de base do Vasco da Gama.

De acordo com as informações obtidas pela Record TV Rio, pelo menos mais duas pessoas estavam no carro que capotou na avenida Brasil. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.

Nas redes sociais, o Vasco da Gama, time em que Kadu Fernandes, como era conhecido, iniciou a carreira, lamentou a morte do jogador e prestou solidariedade aos familiares.

Atualmente, o atleta jogava pelo Macaé Esporte Clube. A agremiação também se manifestou nas redes sociais: