Líder de facção criminosa foragido há mais de dois anos tem prisão cumprida em Rondonópolis

Um criminoso de alta periculosidade, identificado como um dos principais líderes de uma facção criminosa atuante no estado e que estava foragido há mais de dois anos, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (03).

A ação faz parte de um trabalho de investigação da Delegacia de Jaciara com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Alvo de investigação da Delegacia de Jaciara, o suspeito de 34 anos possui diversas passagens criminais e estava com mandados de prisão decretados pelos crimes de homicídio e roubo majorado e era considerado foragido. Após troca de informações entre as unidades, foi realizado levantamento de dados pelas equipes da DHPP e da GCCO, que conseguiram localizar o paradeiro do procurado na cidade de Rondonópolis.

Com base na apuração, a delegada de Jaciara, Anna Paula Marien Pereira, representou pelo mandado de busca e apreensão no endereço, que foi deferido pela Justiça e cumprido na manhã desta quarta-feira (03). Durante as buscas na residência no Setor Residencial Granville I, os policiais apreenderam duas armas de fogo (um revólver calibre 38 e uma pistola) e 70 munições, além de diversos cartões bancários.

No momento da abordagem, o suspeito destruiu os seus dois aparelhos celulares, na tentativa de ocultar provas de outros possíveis crimes. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a DHPP de Rondonópolis, onde além de ter as ordens judiciais cumpridas, foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições.

“Foi uma ação importante, realizada pelas três delegacias, que conseguiu levar à prisão um criminoso de alta periculosidade, suspeito de envolvimento em diversos homicídios. As investigações seguem em andamento, e acreditamos que com a apreensão dessas armas, seja possível vincular o suspeito a outras mortes ocorridas na região”, disse Anna Paula Marien.