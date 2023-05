Lista de novos beneficiados do cartão do Programa Ser Família já está disponível

A lista com o nome dos novos beneficiados em Cuiabá com o cartão do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, já está disponível no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, serão entregues aproximadamente dois mil cartões para famílias em situação de vulnerabilidade social e condição de extrema pobreza. A data e local de entrega dos cartões será divulgada em breve.

Cerca de 6,2 mil cartões foram entregues pela Setasc entre os dias 9 e 24 de maio, sendo que as entregas foram concentradas no mutirão realizado entre os dias 9 e 12 maio, quando a maioria dos beneficiários retirou o cartão do benefício.

A nova lista de beneficiados é composta por pessoas que não haviam sido contempladas no primeiro momento por estarem com o cadastro desatualizado ou com alguma pendência, sanada durante o mutirão realizado pela Setasc.

Cada família beneficiada receberá o cartão conforme informado no momento do cadastro, ou seja, de apenas um tipo de benefício, seja ele somente do SER Família, ou das outras vertentes, como o SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Inclusivo e SER Família Indígena.

Para que as famílias tenham acesso ao benefício é importante manter o Cadastro Único atualizado junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos municípios. Um dos requisitos básicos para fazer parte do programa SER Família é ter renda per capita de R$ 105,00, ser de extrema pobreza, e apenas uma pessoa da família ter realizado o cadastro.

O link para verificar se foi contemplado nessa nova lista é o https://www.setasc.mt.gov.br/consulta-ser-familia

Outras informações, podem ser obtidas com a equipe da Setasc, pelos telefones: (65) 3613-5722 ou 3613-5701 e pelo e-mail: [email protected]

Nos municípios do interior

Novos cartões também serão enviados aos outros municípios de Mato Grosso. Para as famílias saberem se foram contempladas, deverão buscar informações junto aos CRAS das cidades onde moram.