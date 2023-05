Mãe é presa em flagrante pela Polícia Civil após agredir filho de oito anos

Uma mãe suspeita de violência doméstica praticada contra seu filho de 08 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (30), em ação realizada pela Delegacia de Porto Alegre do Norte. A suspeita de 24 anos confessou que agrediu o filho com um cinto e foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

As diligências iniciaram após a equipe de investigadores da Delegacia de Porto Alegre do Norte receber denúncia anônima de que uma mulher estava agredindo uma criança na Cohab do município.

No endereço indicado, os policiais encontraram a suspeita que confessou que deu uma surra de cinto em um dos seus filhos, por ele não estar a obedecendo e nem a respeitando como mãe. Em conversa com a criança, os policiais verificaram que o menino estava com vários hematomas pelo corpo, proveniente da surra.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Porto Alegre onde após ser interrogada, foi autuada em flagrante por lesão corporal dentro da violência doméstica, sendo acionada a equipe do Conselho Tutelar, para acompanhamento dos fatos e devidos cuidados à criança.