Mais de 2,6 mil vagas de emprego são ofertadas no Sine-MT nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza nesta semana 2.639 mil novas vagas de emprego para profissionais que queiram ingressar no mercado ou mudar de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Somente para Cuiabá e Várzea Grande, estão sendo ofertadas 417 vagas de trabalho, sendo que 137 destas são voltadas para pessoas com deficiência. Das 280 vagas voltadas para o público em geral, as que possuem maior número são para auxiliar de linha de produção (92), ajudante de açougueiro (30), auxiliar de logística (18) e auxiliar de limpeza (14). As demais vagas podem ser consultadas no anexo abaixo.

Dentre os 30 municípios que possuem postos do Sine, Primavera do Leste se destaca com a divulgação de 461 oportunidades de emprego para esta semana, dentre elas: auxiliar de linha de produção (89), trabalhador da avicultura de postura (60), servente de obras (60), operador de empilhadeira (31), pedreiro (25), auxiliar de armazenamento (18), caixa de supermercado (16), repositor em supermercados (15) e empacotador (12).

Já no município de Sinop (a 500 km de Cuiabá,) o Sine-MT contabilizou 216 oportunidades, como: servente de pedreiro (20), operador de caixa (20), balconista de farmácia (13), auxiliar de linha de produção (13), vendedor interno (12) e consultor de vendas (11).

Em Barra do Garças são 177 oportunidades distribuídas entre: servente de obras (43), pedreiro (23), caixa de supermercado (20), trabalhador volante da agricultura (11), encanador (10), entre outras

Outras vagas são para as cidades de: Água Boa (70); Alta Floresta (18); Alto Araguaia (37); Alto Taquari (10); Aripuanã (03); Brasnorte (11); Cáceres (13); Campo Novo do Parecis (03); Campo Verde (70); Canarana (16); Colíder (79); Confresa (163); Diamantino (155); Guarantã do Norte (30); Jaciara (59); Juara (6); Juína (62); Juscimeira (5); Lucas do Rio Verde (54); Nova Mutum (75); Pontes e Lacerda (43); Rondonópolis (151); Sapezal (87); Sorriso (103); e Tangará da Serra (45).

Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/.

Vagas aqui.