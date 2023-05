Mais de 30 milhões de pessoas já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2023

Até as 13h desta quinta-feira (25), a Receita Federal havia recebido 30,42 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. A expectativa do órgão é que 39,5 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo, na quarta-feira, dia 31 de maio. Quem é obrigado a declarar e não o fizer até a data-limite tem de pagar multa ao Fisco.

A cobrança é de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20% do total de tributos. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Para reduzir o risco de se cometerem erros, a Receita indica o uso da declaração pré-preenchida, mas adverte que, ainda assim, o contribuinte tem de checar e validar todas as informações antes de transmitir o documento.

Quem enviou a declaração até 10 de maio já pode consultar se está na lista de contemplados no primeiro lote de restituição do IRPF 2023, liberada pela Receita Federal nesta quarta (24).

O crédito bancário para os 4.129.925 contribuintes beneficiados nesta rodada de pagamentos será realizado no próximo dia 31, no valor total de RS 7,5 bilhões, a maior cifra já desembolsada pelo Fisco em um lote de restituição.