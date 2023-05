Mais de duas mil pessoas confirmam participação em evento do PL Mulher de Mato Grosso

Caravanas de todas as regiões de Mato Grosso já se organizam para participarem do 1º Encontro Estadual do PL Mulher. O evento, que será realizado nesta sexta-feira (02.06), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, contará com a presença da presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Até a manhã desta terça-feira (30.05), mais de duas mil pessoas confirmaram presença no encontro.

Presidente estadual do PL Mulher, Mariene Fagundes destaca que o evento tem por objetivo debater estratégias para ampliar a participação feminina na política. “Vamos tratar de temas como a luta contra a violência, a valorização da família, além é claro da inserção das mulheres na política, fundamental para que haja uma representação plena da nossa sociedade”.

Além de Michelle e Mariene, o encontro terá as presenças das deputadas federais eleitas por Mato Grosso pelo PL, Amália Barros e Coronel Fernanda, além da suplente de senador, a ex-prefeita de Sinop, Rosana Martinelli. “O grande número de pessoas inscritas e as movimentações de diversos grupos no interior são a certeza de que o evento mostrará a força da mulher conservadora em Mato Grosso”, ressalta Mariene.

Michelle Bolsonaro foi empossada como presidente nacional do PL Mulher em 21 de março deste ano. Desde então, ela tem participado de encontros que visam fortalecer a participação da mulher na política.

As inscrições para o evento são gratuitas e ainda estão abertas. Elas podem ser feitas pelo site da Sympla Eventos (www.sympla.com.br), ou diretamente pelo link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-estadual-do-pl-mulher-com-michelle-bolsonaro-evento-gratuito/1995240.