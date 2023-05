Mato Grosso | BR-163 recebe R$ 202,5 milhões em obras de melhoria nos próximos meses

O trecho da BR-163 entre Cuiabá e Sinop, em Mato Grosso, receberá R$ 202,5 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso. Três das cinco obras necessárias na rodovia tiveram início no mesmo dia da assinatura das ordens de serviços pelo governador Mauro Mendes, na sexta-feira (05), e outras duas estão previstas para começar até o final de maio.

A assinatura das ordens de serviço ocorreu no ‘dia 1’ após a troca de controle acionário da antiga Concessionária Rota do Oeste, agora Nova Rota do Oeste, da Odebrecht Transport (OTP) para a MT Par, empresa de economia mista de Mato Grosso.

Segundo as ordens de serviço, as empresas foram contratadas para a recuperação do pavimento da Rodovia dos Imigrantes (do km 495,5 ao km 524 da BR-070) por R$ 22,6 milhões; de Cuiabá a Jangada (do km 434,4 ao km 502,7 da BR-364) por R$ 49,3 milhões; de Jangada a Rosário Oeste (do km 502,7 ao km 543,5 da BR-364) por R$ 37,2 milhões; de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde (do km 593 ao km 693 da BR-163) por R$ 44,9 milhões e de Lucas do Rio Verde a Sinop (do km 693 ao km 855 da BR-163) por R$ 48,3 milhões. Está na fase de mobilização as obras a serem executadas de Cuiabá a Rosário Oeste (BR-364).

O diretor presidente da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa, destaca que essas cinco ordens de serviço representam o primeiro passo para a solução dos problemas enfrentados ao longo dos anos por Mato Grosso. “Estas obras imediatas já mudam o patamar da rodovia e, principalmente, aumentam a vida útil do pavimento até que a duplicação possa caminhar e atingir toda a extensão sob concessão”.

Atenção aos locais em obras

Segundo o cronograma de obras, as cinco frentes de obras lançadas nesta sexta-feira devem se manter ativas ao menos pelos próximos 9 meses e têm como objetivo entregar ao motorista uma rodovia mais segura e confortável, com uma pista efetivamente recuperada e dentro do parâmetro de qualidade exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Por outro lado, acarretará a necessidade de pontos com trânsito fluindo em uma única pista, o chamado sistema “pare e siga”. Nestes casos, com a formação de lentidão e fila nos pontos de obras, a Nova Rota do Oeste alerta aos motoristas para que respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar.

A Concessionária alerta aos motoristas da BR-163 que serão mantidos os serviços de reparos localizados e tapa-buracos, de acordo com a necessidade existente para cada região, intervenções que também afetam o tráfego e causam lentidão.

Com a programação de diversas interferências no fluxo de veículos, a orientação aos motoristas é para que programem as viagens, com auxílio dos ‘Boletins de Tráfego’ disponibilizados no site da Concessionária (www.rotadooeste.com.br), Mídias Sociais e no 0800 065 0163.