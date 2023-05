Mato Grosso comemora 275 anos de fundação nesta terça-feira

Mato Grosso comemora, nesta terça-feira (9), 275 anos de fundação com mais de R$ 10 bilhões em investimentos em todas as regiões. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado ao longo de pouco mais de quatro anos trouxeram melhorias na infraestrutura, como 2,5 mil quilômetros de asfalto novo entregues, na Educação, com a construção de escolas técnicas e militares, e reforço na saúde, com construção de seis grandes hospitais e ampliação de leitos, além de convênios firmados com os municípios.

“Tudo o que nós somos hoje se deve àquilo que o nosso povo trabalhador de Mato Grosso construiu no passado. Mas o que seremos no futuro depende das decisões e ações que faremos para construir um estado próspero, com qualidade de vida e segurança. Vou continuar trabalhando muito para que quando Mato Grosso completar 300 anos, possamos olhar para trás e ver o quanto conseguimos fazer esse estado crescer, desenvolver e gerar oportunidades aos mato-grossenses”, afirmou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Região Centro-Sul

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado atingem todas as regiões. Começando pelo Centro-Sul, na área de infraestrutura, se destaca a duplicação de 23 quilômetros da MT-040 entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger; construção de uma ponte de concreto de 366 metros na MT-251; e restauração de 44 quilômetros da MT-251 entre o trevo do Manso e Chapada dos Guimarães. As obras somam mais de R$ 96 milhões.

Também se destacam os investimentos realizados na modernização e ampliação de infraestrutura do Hospital Metropolitano, em Várzea Grande. Foram mais de R$ 41 milhões para compra de equipamentos hospitalares, mobiliários e disponibilização de seis ambulâncias. Durante a pandemia da covid-19, o hospital recebeu 180 leitos novos, entre enfermarias e UTIs.

A área social também se destaca com mais de R$ 27 milhões para a distribuição de 321,8 mil cestas básicas em Cuiabá entre 2020 e 2022, por meio do Programa SER Família Solidário, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Houve ainda o investimento de R$ 12,4 milhões para a transferência de renda para famílias com vulnerabilidade social por meio do SER Família Emergencial, também idealizado por Virginia.

“No período da pandemia, projetamos junto ao Governo de Mato Grosso a criação dos programas SER Família Emergencial e Solidário, na época contamos com apoio de voluntários, passado o período mais crítico, foi dado continuidade e conseguimos emplacar novos projetos, a fim de ajudar quem mais precisa. É importante manter esse apoio em todo o estado. Agora o programa SER Família já é uma realidade, o SER Família Capacita com mais de 50 mil vagas de cursos de qualificação, o SER Família Habitação, dentre outras ações que conseguimos desenvolver por meio da Setasc. Este Governo está ajudando os mato-grossenses a escrever uma nova história de oportunidades”, afirmou a primeira-dama de MT.

Por fim, para a segurança pública, foram destinados R$ 70,9 milhões para a construção de seis raios da Penitenciária Central (PCE), em Cuiabá, e mais R$ 14,3 milhões para a construção do raio de segurança máxima.

Região Sudeste

Os principais investimentos na região Sudeste estão em 45,4 quilômetros de restauração da MT-270, entre Rondonópolis e Guiratinga, no valor de R$ 23 milhões. Também se destaca a construção de um novo raio da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, também em Rondonópolis, avaliado em R$ 13 milhões.

A Escola Técnica Militar de Primavera do Leste também se destaca entre os investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso na região. A unidade contou com investimento estadual de R$ 6 milhões e funciona como Escola Militar durante o dia, enquanto à noite oferece cursos técnicos profissionalizantes, geridos pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

Também em Primavera, o Governo do Estado ainda destinou R$ 25,4 milhões para a construção de 1,6 mil casas populares. A execução é responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Região Sudoeste

Na região Sudoeste, os principais investimentos se concentram na recuperação e implantação de asfalto novo. Foram R$ 63 milhões para 94 km de asfalto novo implementado na MT-343 em dois trechos: entre Vila Aparecida e Porto Estrela, e entre Cáceres e Porto Estrela. Outros 67 km foram restaurados na MT-358 entre Tangará da Serra e Itanorte no valor de R$ 20 milhões.

Região Norte

Na região Norte de Mato Grosso, os principais investimentos realizados pelo Governo do Estado também são na Infraestrutura, como a restauração de 105 quilômetros da MT-235 entre Campo Novo do Parecis e o Rio Papagaio, em Sapezal; e 20,3 quilômetros de asfalto novo na MT-325 no entroncamento da MT-206 a MT-208, em Alta Floresta. Essas ações somam R$ 35,1 milhões.

A segurança pública da região também recebeu reforço com a construção do Centro de Detenção Provisória de Peixoto Azevedo, avaliado em R$ 11 milhões. O centro conta com 256 vagas.

Região Nordeste

Com mais de R$ 194 milhões em investimentos, as obras na MT-100 são o grande destaque da Região Nordeste do Estado. Em pouco mais de quatro anos, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), entregou 171 km de asfalto novo, 84 km de asfalto recuperado e 13 pontes de concreto.

A área social também recebeu investimentos expressivos, como mais de R$ 4 milhões para transferência de renda para famílias com vulnerabilidade social em Barra do Garças, por meio do Programa SER Família Emergencial. O município também recebeu R$ 2,2 milhões em cestas básicas pelo Programa SER Família Solidário.

Para a Educação, destaca-se a Escola Técnica Militar de Água Boa, com investimento de R$ 6 milhões. A unidade entregue no início de 2023 também funciona como escola militar durante o dia e escola técnica à noite, assim como em Primavera.

Convênios

Entre os convênios firmados com as prefeituras municipais, o Governo de Mato Grosso destinou R$ 1,4 bilhão nos últimos quatro anos. O valor está sendo revertido em asfalto novo para rodovias, ruas e avenidas, além da construção de escolas e implantação do programa MT Iluminado para que a iluminação pública do Estado seja 100% em LED.

Com investimento de R$ 157 milhões, o programa destina mais de 385 mil luminárias de LED para os 141 municípios de Mato Grosso. Cidades como Sorriso e Itiquira já tiveram 100% da adesão, na MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, as luminárias já foram instaladas.

BR-163

Além dos R$ 10 bilhões em obras entregues e convênios, o Governo de Mato Grosso está investindo R$ 1,6 bilhão para recuperação de asfalto, duplicação de rodovia e construção de viadutos no trecho estadual da BR-163.

“O Governo de Mato Grosso faz hoje obras em todas as áreas. Assumimos desafios até então impensáveis, como assumir a BR-163. Estamos assumindo o que era de responsabilidade federal e botando o plano em ação”, destacou o governador de Mato Grosso.

O Governo do Estado assumiu a concessão na última quinta-feira (04) e já assinou cinco ordens de serviço para recuperar trechos da BR-163, entre Cuiabá e Sinop, por meio da concessionária Nova Rota do Oeste. O investimento inicial é de R$ 202,2 milhões.

Mais de R$ 7 bilhões em obras e ações em andamento

Outros R$ 7 bilhões estão sendo aplicados em obras e ações que vão beneficiar a população com melhorias em vários setores. Deste montante, R$ 5,5 bilhões estão sendo destinados na melhoria de infraestrutura e mobilidade urbana em todo estado.

Nesta área, o destaque fica para a construção de corredores estruturais do Bus Rapid Transit (BRT), beneficiando Várzea Grande e Cuiabá ao longo de 29,3 km.

Para a Saúde, um montante de R$ 800 milhões está destinado para a construção de seis grandes hospitais em Cuiabá, Alta Floresta, Confresa, Juína e Tangará da Serra. Somente em Cuiabá estão construídos os hospitais Júlio Muller e o maior hospital de alta-complexidade do estado, o Hospital Central, que está com 85% das obras executadas.

Por fim, o Governo do Estado investe também na construção do Parque Novo Mato Grosso. Localizado entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, na MT-251, o Espaço será multiuso com capacidade de 100 mil pessoas para receber grandes eventos e festivais, colocando Mato Grosso na rota de grandes eventos na América Latina.