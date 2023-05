Mato Grosso | Estoque de rebanho bovino deve ser atualizado até dia 31 de maio

Pecuaristas de Mato Grosso devem até o dia 31 de maio comunicar o seu estoque de rebanho bovino ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT). A atualização do estoque de animais é obrigatória e substitui a vacinação contra a febre aftosa no estado. Além de acarretar multa, o produtor que não comunicar não conseguirá emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA).

Mato Grosso encerrou em 2022 a imunização de seu rebanho bovino contra a febre aftosa em etapas anuais. O estado havia se tornado livre da febre aftosa com vacinação em 1996, contudo o vírus rondou o estado até 2007. A doença trouxe forte impacto financeiro para a pecuária brasileira.

Conforme o Indea-MT, além do número de bois, os produtores rurais de outras dez espécies (búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas, abelhas e peixes) também precisam fazer a comunicação da quantidade de animais na sua propriedade.

Atualização de rebanho bovino online ou presencial

O Indea-MT pontua que a atualização do rebanho bovino, bem como das demais espécies de animais, até 31 de maio, pode ser realizada pessoalmente pelo produtor rural em um dos escritórios do órgão ou online, por meio do módulo do produtor.

O Termo de Compromisso de Utilização do Sistema Integrado de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, para que o produtor tenha acesso ao módulo do produtor está disponível no site do Indea. O termo deve ser levado ao órgão para obter o login e senha de acesso.