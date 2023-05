Mato Grosso | Governo entrega 2,6 mil pistolas e 130 mil munições para a Polícia Militar

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta sexta-feira (26), 2.600 pistolas Glock e 130 mil munições para reforçar a Polícia Militar de Mato Grosso. A solenidade será realizada a partir das 08h30, na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, com a presença do governador Mauro Mendes.

As armas e munições entregues serão destinadas aos efetivos pertencentes ao 1º e 2º Comandos Regionais, sediados em Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente, além do Comando de Policiamento Especializado, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão Ambiental e Batalhão de Trânsito.

Com investimento de mais de R$ 6,5 milhões, os materiais foram adquiridos por meio do programa Mais MT e emendas parlamentares e irão reforçar as ações de prevenção e repressão à violência, além da modernização dos serviços na área da Segurança Pública.