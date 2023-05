Mato Grosso tem o segundo preço mais caro do gás de cozinha do País

O preço médio do gás de cozinha passou a acumular alta de 11,9% desde segunda-feira (1º). Segundo o Sindigás, isso ocorre por causa da alteração que estabelece a cobrança de uma alíquota única de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os cálculos levam em conta que a medida elevará de R$ 14,60 para R$ 16,34 o valor do tributo.

Segundo o último levantamento de preços de gás, realizado na semana de 23 a 29 de abril pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Roraima registrou o preço médio mais alto do botijão de 13 kg (R$ 129,91), na sequência está Mato Grosso, com o preço médio gás comercializado a R$ 124,90.

Quanto ao aumento, o maior impacto será sentido pelas famílias de Mato Grosso do Sul, onde a tributação era de R$ 8,86. O aumento equivale a uma cobrança adicional de 84,5% no valor do ICMS sobre o combustível utilizado nas residências. Em Sergipe, o efeito é de 56,2%. Já no Amapá, a alta alcança 43,8%.

Valor do botijão de acordo com levantamento feito na última semana pela ANP:

ACRE – R$ 120,34

ALAGOAS – R$ 101,24

AMAPÁ – R$ 115,49

AMAZONAS – R$ 124,63

BAHIA – R$ 111,32

CEARÁ – R$ 109,44

DISTRITO FEDERAL – R$ 101,38

ESPÍRITO SANTO – R$ 101,40

GOIÁS – R$ 111,06

MARANHÃO – R$ 103,87

MATO GROSSO – R$ 124,90

MATO GROSSO DO SUL – R$ 104,04

MINAS GERAIS – R$ 110,84

PARÁ – R$ 113,44

PARAÍBA – R$ 111,20

PARANÁ – R$ 106,61

PERNAMBUCO – R$ 97,86

PIAUÍ – R$ 109,40

RIO DE JANEIRO – R$ 95,10

RIO GRANDE DO NORTE – R$ 111,36

RIO GRANDE DO SUL – R$ 107,61

RONDÔNIA – R$ 124,18

RORAIMA – R$ 129,91

SANTA CATARINA – R$ 122,77

SÃO PAULO – R$ 105,22

SERGIPE – R$ 100,46

TOCANTINS – R$ 122,07