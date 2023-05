Matrículas para EJA no Sesi Rondonópolis encerram na sexta-feira (26)

Duzentas vagas estão disponíveis para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para conclusão do ensino médio, na unidade de Rondonópolis do Serviço Social da Indústria de Mato Grosso (Sesi MT). As matrículas podem ser feitas até sexta-feira (26.05) diretamente na unidade localizada na Av. Amazonas, 1671 – Centro. O início das aulas está marcado para o dia 05 de junho.

O curso é gratuito tanto para trabalhadores da indústria quanto para a comunidade em geral. Ele é composto por 80% de aulas a distância e 20% de encontros presenciais, que acontecerão uma vez por semana, conforme o calendário. Nos outros quatro dias da semana, os alunos têm acesso à plataforma de estudos e podem estudar de onde quiserem e no horário que for mais conveniente.

O Sesi utiliza a metodologia do reconhecimento de saberes, que leva em consideração o conhecimento prévio de cada aluno, acelerando o processo de estudo. O currículo é organizado por competências e o método é reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação. “Uma das grandes inovações desse método é a identificação, validação e certificação das competências e habilidades adquiridas pelos alunos em suas experiências de vida e trabalho”, explica o gerente da unidade, Sidiney Rossa.

Para se inscrever na EJA, os trabalhadores da indústria e seus dependentes devem apresentar uma cópia da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil e contrato de trabalho) e o Histórico Escolar original nas unidades do Sesi mais próximas. Os dependentes também devem apresentar a Certidão de Nascimento ou Casamento.

Os demais interessados devem fornecer uma cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e o Histórico Escolar original.

Sidiney ressalta a importância da oferta da EJA para promover a educação na cidade, especialmente para aqueles que têm compromissos diurnos, como trabalho ou cuidado com a família, e não conseguem frequentar regularmente uma escola. “Trata-se de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para pessoas que não concluíram seus estudos na idade adequada, promovendo a inclusão educacional, o desenvolvimento pessoal e profissional, a igualdade de oportunidades e a formação de cidadãos conscientes”.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Sesi Rondonópolis pelos telefones (66) 3410-2440 ou pessoalmente no endereço Av. Amazonas, 1671 – Centro.