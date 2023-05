Membro de facção criminosa é preso por armazenar e distribuir drogas no Jardim Iguaçu

Um homem foi preso em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), em Rondonópolis, nesta segunda-Feira (1) pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Através de investigação policial, a Polícia Civil identificou o autuado como responsável pelo armazenamento e posterior distribuição de drogas por uma facção criminosa no Bairro Jardim Iguaçu.

Através de monitoramento do suspeito, os investigadores de polícia presenciaram o momento em que o indivíduo fracionava as substâncias entorpecentes e as embalava para posterior distribuição.

Foi realizada a abordagem do suspeito, sendo encontrado na casa dele aproximadamente 55 tabletes de substância com aparência de maconha, além de outras substâncias entorpecentes já embaladas, com aparência de “skank/skunk”, droga conhecida como supermaconha, bem como balanças de precisão e um caderno com anotações sobre a distribuição de drogas.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando-se o autuado à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário.