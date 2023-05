Membros de facção criminosa são presos suspeitos pelo sequestro de duas mulheres em Rondonópolis

Três homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar (PM) suspeitos pelo crime de sequestro de duas mulheres, no Centro, em Rondonópolis (MT). As vítimas foram sequestradas neste domingo (30) e os suspeitos foram presos neste segunda-feira (1).

Conforme informações do tenente da PM João Melo, a guarnição recebeu a informação de que membros de uma facção criminosa haviam sequestrado as duas mulheres. Após investigações foi possível identificar as placas dos veículos utilizados no crime.

A agência regional de inteligência da PM levantou informações e identificou vários suspeitos que possivelmente estariam envolvidos no crime.

Diante das informações, as guarnições conseguiram localizar um carro que possivelmente foi utilizado no crime na região central da cidade em frente a um local de prostituição.

A PM conseguiu abordar os suspeitos e apreendeu peças de roupas femininas queimadas, armas brancas e outros materiais.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O caso segue sendo investigado.