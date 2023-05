Membros do ‘Comitê de Gestão do Fogo’ elaboram planejamento para período proibitivo

Uma conversa prévia para elaborar os principais eixos de ação a serem adotados durante o período proibitivo das queimadas em 2023, que terá início com a estiagem, aconteceu esta semana, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), com alguns membros do Comitê de Gestão do Fogo. Participaram do encontro, além da secretária de Meio Ambiente de Rondonópolis, Kamila Carvalho Dourado, representantes do Corpo de Bombeiros, do Juizado Volante Ambiental (Juvam) e da Promotoria Ambiental do Ministério Público.

Baixo índice pluviométrico, levando à redução da umidade do ar, quando se unem à atuação do vento e à vegetação seca geram a receita perfeita para que os focos de calor se alastrem provocando combustão. Esses fatores, tão característicos da estação sem chuvas, requerem medidas para prevenir ou combater incêndios, mais propícios durante esse momento do ano.

“Esse foi um debate prévio para traçarmos algumas diretrizes. A partir dessa reunião, já marcamos uma outra, mais ampla, para a qual vamos convocar, por meio de ofício, as várias entidades envolvidas com a questão ambiental, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Funai e o Departamento de Controle Urbano da Secretaria Municipal de Receita para, então, definirmos a data de início do período proibitivo, cuja necessidade surge assim que as chuvas diminuem na região e o clima seco de inverno chega”, comentou Kamila, fazendo menção à Fundação Nacional do Índio e já anunciando que o próximo diálogo está marcado para o dia 16 de maio, às 15 horas, no auditório do Corpo de Bombeiros.

Também serão planejadas nesse encontro, segundo a secretária, as práticas para o controle das queimadas na região, como a realização de aceiros e a limpeza de terrenos, entre outras. Afinal, evitar incêndios significa preservar animais e plantas, que podem ser mortos e devastadas pelas chamas. Dessa forma, a biodiversidade é protegida, perpetuando a vegetação e a fauna no cerrado.

Importante lembrar que o período proibitivo se refere apenas às queimadas rurais, já que em áreas urbanas a restrição ocorre o ano todo. Dessa forma, quem vir alguém ateando fogo em terrenos pode ligar para o Disque Denúncia da Semma, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 9 9234-4005.