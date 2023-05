Mês da Indústria | Sistema Fiemt promove ações e lança parceria com agroindústria em Rondonópolis

Em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado dia 25 de maio, o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Sistema Fiemt) promove três grandes eventos para Rondonópolis, nos dias 19 e 20 de maio. As ações fazem parte da programação especial elaborada para o “Mês da Indústria”.

A primeira agenda ocorre na sexta-feira (19.05), às 9h30, quando será lançada a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) com a Case IH, marca de máquinas agrícolas da CNH Industrial, para formação profissional em cursos de manutenção de tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores da marca.

Com o tema “Reforma Tributária e Perspectivas Econômicas para Mato Grosso”, o Fórum da Indústria 2023 será realizado às 19 horas e terá palestra da jornalista e economista Denise Campos de Toledo. Os dois eventos vão ocorrer na unidade do Senai Rondonópolis localizada na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, nº 3147, bairro – Parque Res. Universitário.

O presidente do Sistema Fiemt, Silvio Rangel, destaca que o trabalho pelo desenvolvimento sustentável da indústria é constante, mas em maio, no mês da indústria, debates e ações são intensificadas, por isso reforça o convite aos interessados.

“Temos uma intensa programação para comemorar o mês da indústria e reforçar a importância do setor industrial para a sociedade mato-grossense, com a geração de empregos e impostos que são revertidos em bens comuns por meio dos governos. É uma grande oportunidade para discutirmos nossos desafios e oportunidades”, pontua.

A programação continua no sábado, com a realização do Multiação, que retorna a Rondonópolis no sábado (20), das 8h às 16h, no bairro Alfredo de Castro, com serviços de saúde, cidadania e cultura. Mais de 700 senhas serão distribuídas, a partir das 7h, no local, para atendimentos na área de saúde, como consultas com infectologista, ginecologista, otorrinolaringologista, pediatra, clínico geral, fonoaudiólogo, ortopedista e nutricionista.

A iniciativa é uma realização do Serviço Social da Indústria (Sesi MT) e Rede Mato-grossense de Comunicação (RMC), com apoio de dezenas de parceiros, e completa uma década de sucesso, em 2023.