Ministro da educação visita Rondonópolis, participa de inauguração de creche e bloco de medicina na UFR

O ministro da educação, Camilo Santana, esteve reunido na noite desta quinta-feira (25), em Rondonópolis, com o prefeito José Carlos do Pátio, o Senador Wellington Fagundes e outras autoridades. Durante o encontro foi inaugurado a creche Carlos Alberto de Carvalho no residencial Rosa Bororo, também foi falado sobre a entrega do bloco do curso de medicina na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e também da revitalização asfáltica nas imediações da instituição de educação.

“O compromisso é poder ajudar a construir novas creches no município de Rondonópolis e além disso, reforço que é com muita satisfação que participo dessa entrega do bloco do curso de medicina que vai trazer oportunidades para os estudantes e estamos ainda garantindo recursos também para as obras que estão paralisadas”, disse o ministro da educação.

Nesta quinta-feira, Camilo Santana esteve no período da tarde em Cuiabá e se reuniu com o governador Mauros Mendes.

Além da parceria nas obras das escolas, o ministro garantiu recursos na ordem de R$ 77 milhões para equipar o Hospital Universitário Júlio Muller. Outros R$ 13 milhões serão destinados pelo Governo de Mato Grosso.

“Vamos fazer essa parceria juntos, para que a gente possa, no ano que vem, entregar essa grande obra do novo Hospital Universitário aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que vai atender aos nossos jovens, atender a população que precisa do atendimento de saúde e qualidade”, completou.

“Como filho de Rondonópolis, sempre a minha luta foi procurar ações que pudessem pensar nas futuras gerações e a educação é base de tudo, sempre aloquei recursos e hoje estamos inaugurando mais uma etapa de tantas obras e esse bloco de medicina é fundamental, pois já é muito bem avaliado no Ministério da Educação, destacou o senador Wellington Fagundes.