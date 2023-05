Moradores do Tancredo Neves e região contam com nova área de lazer

A noite de terça-feira (23) foi de festa para a comunidade do bairro Tancredo Neves que ganhou uma nova área de lazer. O espaço construído com recursos próprios do município conta com campo de futebol, quadra de vôlei de areia e outros espaços para prática esportiva e também playground e pontos de convivência entre as famílias.

A nova estrutura transformou o local e abriu mais um espaço de esporte, lazer e convivência entre as famílias. Conforme comentou, o prefeito José Carlos do Pátio quer deixar os bairros mais periféricos com a mesma estrutura e serviços públicos oferecidos para os moradores da região mais central da cidade.

O investimento de cerca de R$ 1,4 milhão de recursos próprios possibilitou a construção de um campo de futebol, quadra de vôlei de areia, mesas de jogos de dama e xadrez, mesas de ping-pong, espaços de convivência com bancos de madeira e pergolado, cercamento, revitalização do playground e ainda academia popular.

Pátio aproveitou o momento da inauguração e a presença da comunidade para anunciar que, até o final de seu mandato, vai deixar o bairro 100% iluminado com lâmpadas de led e destacou o início da obra de construção de uma nova escola na região do bairro Pedra 90, projetada para abrigar, além das aulas locais, espaço para que os alunos possam fazer atividades em período integral.

Lideranças da comunidade agradeceram o emprenho do prefeito e o investimento da prefeitura, lembrando de como a região era no passado, sem asfalto, com pouco acesso aos serviços de saúde e sem espaços de lazer como a nova praça inaugurada.

Vereadores e secretários municipais também estiveram presentes durante o evento de inauguração da praça.