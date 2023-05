Moraes vota para tornar réus mais 131 denunciados pelos atos em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (23) para tornar réus 131 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por instigar os atos extremistas de 8 de janeiro, em Brasília. Após a conclusão deste sexto julgamento sobre o caso, o que ocorrerá na próxima segunda (29), o total de réus chegará a 1.176. Ao todo, a PGR apresentou 1.390 denúncias.

O julgamento dos ministros ocorre de forma virtual até a próxima segunda (29). Nessa modalidade, os magistrados votam por meio do sistema do STF. Se houver pedido de vista, a votação é suspensa. Caso ocorra um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico do tribunal.

As denúncias fazem parte de diversos inquéritos que tramitam na Corte. Em um deles, há uma investigação sobre o planejamento e a responsabilidade intelectual dos atos. Em outro, são investigados os participantes da invasão que não foram presos em flagrante.

Sexto julgamento sobre o 8 de Janeiro

Nos cinco julgamentos anteriores sobre os atos extremistas de 8 de janeiro, 1.045 denunciados foram transformados em réus. Confira abaixo o período das análises:

• 100 denunciados (de 18 a 24 de abril);

• 200 denunciados (de 25 de abril a 2 de maio);

• 250 denunciados (de 3 a 8 de maio);

• 245 denunciados (de 9 a 15 de maio);

• 250 denunciados (de 16 a 22 de maio); e

• 131 denunciados (de 23 a 29 de maio).

— Total até o momento: 1.176 denunciados

— Restam: 214 denunciados