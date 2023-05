Moto conduzida por adolescente vai parar debaixo de carro após colisão

Uma moto foi parar debaixo de um carro após uma colisão no cruzamento entre a avenida João Ponce de Arruda com rua São José na Vila Operária, em Rondonópolis-MT. O acidente aconteceu nesta terça-feira (30) e deixou dois adolescentes feridos, ambos com 16 anos. Eles estavam na motocicleta.

Segundo informações, os menores estavam em uma moto transitando pela pista preferencial, rua São José, quando foram surpreendidos pelo motorista do carro Fiat Pálio, que invadiu a rua, não respeitando a sinalização de ‘pare’. Com o impacto da colisão, a moto foi parar debaixo do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu os adolescentes. Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) com escoriações pelo corpo.

O motorista do veículo não se feriu.