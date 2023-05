Moto vai parar embaixo de caminhonete após acidente no Jardim Progresso

Um motociclista de 47 anos ficou ferido após uma colisão no cruzamento das Ruas 1 e 9, no bairro Jardim Progresso, neste domingo (28), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor de uma caminhonete S10 seguia pela Rua 1, não respeitou a sinalização e bateu no motociclista que seguia pela Rua 9. Com a força do impacto, a moto foi parar embaixo da caminhonete.

A equipe do SAMU foi acionada e o motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional com uma fratura no tornozelo.

O condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou assistência.