Uma motociclista de 45 anos teve que ser encaminhada ao Hospital Regional após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (19) na avenida dos Estudantes, em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações, os dois veículos seguiam na avenida dos Estudantes, sentido centro/bairro, e ao aproximar da rotatória, onde o trânsito estava lento r com sinalização , a motociclista acabou batendo na traseira do carro.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima.