Motociclista fica ferida após cachorro atravessar a rua e causar acidente

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente com um cachorro. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (03), no bairro Cidade de Deus, em Rondonópolis-MT.

A motociclista pilotava uma Biz pela avenida RM sentido avenida dos Estudantes e em determinado momento, um cachorro atravessou a rua e bateu na traseira da moto.

Com o impacto, a motociclista caiu a cerca de 15 metros, foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com corte no rosto e escoriações pelo corpo e em seguida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O cachorro não se feriu.