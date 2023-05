Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo uma moto e um carro, na noite deste sábado (13), no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Pedro Miguel, no bairro Jardim Padre Lothar, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, a mulher seguia em uma moto pela Avenida Rio Branco quando ao passar pela rotatória acabou ocorrendo a colisão com um carro.

A equipe avançada do SAMU compareceu no local e encaminhou a mulher que estava com suspeita de fratura de clavícula para o Hospital Regional.