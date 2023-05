Motociclista fica ferida em mais um acidente entre moto e carro em Rondonópolis

Mais um acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira (25) em Rondonópolis. A motociclista de 25 anos foi arremessada da moto e teve várias escoriações pelo corpo.

Segundo informações, o condutor do veículo Ecoesporte seguia na rua Ponce de Arruda, sentido Centro-bairro, e ao tentar fazer a conversão e entrar na rua Vicente Pereira de Abreu acabou colidindo com a motociclista que seguia no sentido contrário.

Com a queda, ele teve um corte em uma das pernas e várias escoriações pelo corpo.