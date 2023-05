Motociclista fica ferido após bater em carro na Avenida Goiânia

Um jovem de 28 anos ficou ferido após um acidente, no cruzamento da avenida Goiânia com a avenida Florianópolis, na noite desta segunda-feira (1), no bairro Jardim América, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor do carro seguia pela avenida Florianópolis e ao acessar a avenida Goiânia, o motociclista acabou batendo no veículo.

Com a força do impacto, o motociclista teve fraturas no corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao hospital regional.

O condutor do carro permaneceu no local e prestou assistência.