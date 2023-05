Motociclista fica ferido após bater na traseira de caminhão caçamba

Um jovem de 24 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão caçamba carregado de terra na manhã desta terça-feira (23), na MT- 383, Residencial Boa Vista, em Rondonópolis (MT).

O motorista do caminhão disse que parou, estacionou o veículo e ligou o sinal de alerta, momento em que o condutor da moto que seguia no mesmo sentido, provavelmente não viu o sinal de alerta e bateu na traseira do caminhão.

O jovem teve várias escoriações e cortes pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional.