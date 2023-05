Motociclista invade pista preferencial e provoca acidente com caminhonete no Centro B

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente no final da manhã desta quarta-feira (24) no Centro B, em Rondonópolis-MT. A vítima estava em uma motocicleta quando atingiu a lateral de uma caminhonete. Ela teria invadido a pista preferencial e provocado a colisão.

Segundo informações de testemunhas, a condutora da moto estava na rua Pedro Férrer quando não respeitou a sinalização de ‘pare’ e avançou na avenida Cuiabá. O motorista da caminhonete, que estava corretamente na pista, foi atingido na lateral.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a mulher. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). De acordo com um dos socorristas da equipe, a motociclista apresentava uma suspeita de fratura no ombro e não indicava ferimentos mais graves pelo corpo.

O motorista da caminhonete permaneceu no local do acidente. Ele não se feriu.